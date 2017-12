Das tragische Ende der U-1195

Ein sorgsam aufbereitete Mappe dient zur Erinnerung an die ersten Schritte bei der Marine. Sogar Flugblätter der U-Bootwaffe, Fotos aus der Jugend und alte Ausweispapiere sind sorgfältig abgeheftet. Eine lückenlose Dokumentation seines militärischen Werdegangs.

1942, mit 17 Jahren, meldet sich Rudi Wieser freiwillig zur U-Bootwaffe. Zunächst fährt er auf der U-763. Nach einem Treffer durch ein englisches Jagdflugzeug steigt die Besatzung um auf ein neues Boot: die U-1195. Am 4. Februar 1945 läuft sie aus zur ersten Feindfahrt. Genau an dem Tag, an dem in Jalta bereits über eine Nachkriegsordnung verhandelt wurde.