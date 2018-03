Dem Abenteuer Afrika auf der Spur

Tatsächlich finden wir in Sichtweite zum Kilimandscharo einen Ort, an dem alle paar hundert Meter ein Elefantenskelett liegt. Inzwischen weiß man, was die Tiere am Ende ihres Lebens zu bestimmten Plätzen zieht: Sie haben Zahnschmerzen. Wenn ein Elefant ungefähr 60 Jahre alt ist, sind die letzten Zähne abgenutzt, und das Tier kann keine starken Äste und kräftige Blätter mehr zerkauen. Deshalb machen sich die alten Elefanten in Gebiete auf, in denen sie weiche Gräser zum Fressen finden. Dort sterben sie schließlich und verwandeln diese Regionen in einen Friedhof.