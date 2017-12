Dem Rätsel der Schlingpflanzen auf der Spur

Jörg Salzer bringt Lichtsensoren auf einem Baum an Quelle: ZDF

Tag für Tag hangelt er sich mühsam durch sein Freiluftlabor. Erst mit den gewonnenen Daten sorgfältiger Grundlagenforschung wird es später möglich sein, zu verstehen, warum die Lianen einen nie da gewesenen Siegeszug angetreten haben. Dann was hier geschieht, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit aktuellen Fragestellungen des globalen Klimawandels. Im Rahmen seiner Forschungen bringt Jörg Salzer Lichtsensoren in den Baumwipfeln an. Die kleinen Knöpfe erfassen die Menge des Lichtes, die im Laufe eines Tages von den Blättern aufgenommen werden kann. Licht ist der Motor für das Wachstum der Pflanzen.







Planmäßig sammelt er Blätter von sonnigen Stellen und schattigen Ecken. Die Blätter einer einzigen Lianenart können ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem an welcher Stelle das Blatt wächst. Salzer nimmt auch Proben von Blüten und Früchten, um später die Arten zu bestimmen. In einer jungen Wissenschaft wie der Lianenforschung ist es durchaus möglich, dass noch neue Arten entdeckt werden. Auch die Verteilung der Arten ist für die Wissenschaft interessant.