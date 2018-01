Der Europäische Hausen ist in seinem natürlichen Verbreitungsgebiet fast vollständig verschwunden. Der Super-Fisch mit dem wissenschaftlichen Namen Huso huso bevölkerte einst das Flusssystem des Po und die Adria, die Flusssysteme von Donau, Don, Dnjepr, Dnjestr, Bug und das Schwarze Meer sowie das Kaspische Meer mit seinen Zuflüssen Ural, Wolga und einigen anderen. Spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts setzte die massenweise Fischerei den Beständen schwer zu. Wurden in der Kaspisee in den 1930er Jahren noch etwa 2330 Tonnen pro anno gefangen, zog man in den 1990er Jahren nur noch 500 Tonnen aus dem Wasser – und die Tiere waren höchstens halb so groß wie ehedem. Dass es überhaupt noch Hausen in der Natur gibt, liegt an der Stützung der Bestände durch millionenfachen künstlichen Besatz.