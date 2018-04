Der Fall Troia - Homers letztes Geheimnis

Kriegsflotte vor Troja Quelle: ZDF

Erst eine Kriegslist bringt im zehnten Jahr die Wende: Die Griechen bauen ein hölzernes Pferd, in dem sich ihre besten Krieger verstecken - dann täuschen sie den Rückzug vor. Die Troianer ziehen das vermeintliche Weihegeschenk der Griechen an ihre Götter als Kriegstrophäe in die Festung. In der Nacht klettern die Angreifer aus ihrem Versteck und öffnen die Stadttore. Troia wird bis auf die Grundmauern zerstört.