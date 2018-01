Der Faszination Erde auf den Grund gehen

In der zweiten Folge, am Sonntag, den 29. November 2009 um 19.30 Uhr, bereist Dirk Steffens die Inselwelt der Südsee. Ein Paradies inmitten von smaragdgrünem Meer und palmengesäumte Strände vor türkis leuchtenden Korallenatollen haben dabei wohl die meisten vor ihrem inneren Auge. Doch das Bild vom ungetrübten Südseeidyll trügt: Die Inselwelt liegt in einem extremen und unerbittlichen Lebensraum, entstanden durch die Gewalt geologischer Urkräfte.