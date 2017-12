Der Fluch des Aspergillus

Starb kurz nach Entdeckung des Tutenchamun-Grabes: Mäzen Lord Carnarvon

Schimmelpilzsporen an sich sind im allgemeinen harmlos, doch für Menschen mit Vorerkrankungen und Allergien können die Sporen in sehr hohen Konzentrationen gefährlich werden. Von Lord Carnarvon ist bekannt, dass er jahrelang an einer Lungenerkrankung litt, seine am Ende tödliche Lungenentzündung könnte durch die Schimmelpilze befördert worden sein. Auch die Lungenstauungen, an denen einige weitere Opfer, wie George Gould, La Fleur und Georges Bénédite gestorben sein sollen, lassen sich mit der Hypothese Stenger-Philippes vereinbaren. Howard Carter selbst hat den Grabfund noch 17 Jahre überlebt, allerdings soll er bis zu seinem Lebensende noch an Schlaf- und Gleichgewichtsstörungen gelitten haben. Symptome, die auch der polnische Mikrobiologe Smyk zeigte.