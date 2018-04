Der letzte Überlebende

Weibliche Kaiserpinguine Quelle: ZDF/Chadden Hunter



Kaiser sind die einzige Pinguinart, die ihre angeborene Aggressivität und territorialen Ansprüche unterdrücken und dichte Gruppen bilden, um sich vor der Kälte zu schützen. In großen Kolonien kommen bis zu 5000 Vögel zusammen und stellen sich mit dem Rücken zum Wind auf. Die Tiere, die am äußeren Rand stehen und am meisten unter der Kälte zu leiden haben, werden in regelmäßigen Abständen abgelöst. Auf diese Weise verringert sich der Wärmeverlust um die Hälfte. Die Pinguine können tagelang in der pechschwarzen Nacht stehen und Temperaturen aushalten, die Menschen selbst mit modernster Ausrüstung nicht ertragen würden. Gelegentlich flackert das Südlicht am antarktischen Himmel auf, aber nur als Kulisse: Wärme spendet es nicht.