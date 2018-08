Der Limes (1/2)

Doch in den Wäldern liegen die Fundamente der Wachttürme, die Ruinen der Kastelle, die Reste von Wällen und Gräben noch, erhalten wie in einer Zeitkapsel. So wie das Römerkastell Holzhausen im Taunus. Mitten im Wald, abseits aller Straßen, ist es eines der am besten erhaltenen Militärlager, errichtet unter Kaiser Commodus, dem "Bösewicht" aus dem Film "Gladiator". Alle romantischen Klischees von Roms einsamen Außenposten in den dunklen germanischen Wäldern des Barbaricums werden dort befriedigt.