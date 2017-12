Der Schatz ist zurück

Kraft einer richterlichen Anordnung müssen die Erben von Joe Tom Meador am 20. Juni 1990 ihr Schließfach in der First National Bank öffnen. Im Tresorraum der First National Bank marschiert ein halbes Dutzend Anwälte, US-Marshals und Kunstexperten auf. Für Willi Korte ist dies die Stunde der Wahrheit. Die Jagd nach dem Domschatz von Quedlinburg hat ihn an diesen Ort geführt. Zwei Jahre Recherche, Dutzende von Zeugen, Hunderte Spuren und Tausende Seiten von Akten hat Korte bewältigt. Er geht davon aus, dass in dem Safe der unendlich wertvolle Schatz liegen muss. Wenn er keinen Fehler gemacht hat.