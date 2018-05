Der Totenkult der Syrer

Die These der Forscher lautet: In einem Holzsarg mit Beschlägen wurde der Körper aufgebahrt, eingewickelt in feines Tuch. Um die Hüfte trug der Tote eine Kette.

Das Geschlecht des Toten soll im Labor ermittelt werden. In Dünnschliffen der Knochen soll die Antwort liegen. Die so genannten Trabekel, ein Netzwerk feinster Strukturen im Knochenzentrum, sind angegriffen und braun verfärbt. Zum Teil haben sie sich sogar aufgelöst. Ein sicheres Indiz für Osteoporose. Eine Krankheit, die Knochenmasse schwinden lässt. Und an der vor allem Frauen jenseits der Fünfzig leiden. Der Leichnam aus dem Königsgrab von Qatna ist also weiblich.