Europa in … Der Zeit des Absolutismus

Mathieu de Vinha (Historiker, Forschungszentrum Versailles)

Heute erscheint uns das "Lever" sehr komisch: All diese Höflinge, die jeden Morgen um 8.30 Uhr kamen, um das öffentliche Aufstehen des Königs zu sehen. Aber das höfische Zeremoniell war eine Möglichkeit, dem Monarchen sehr nah zu kommen, um ihn um einen Gefallen zu bitten. Ludwig XIV. achtete genau darauf, wer anwesend war.

Bei genauer Betrachtung erkennt man, wie intelligent sein Konzept von Versailles ist. Es ermöglicht ihm, die Königsfamilie zu kontrollieren und von Komplotten abzuhalten. Versailles ist ein Mikrokosmos der Macht, wo jeder weiß, was er zu tun hat – und das strahlt auf die gesamte Gesellschaft aus. Das System gleicht einer Pyramide, mit dem König an der Spitze.



Prof. Dr. Leonard Horowski (Historiker)

Man hat Monarchen wie August den Starken oder Friedrich I. von Preußen häufig den großen Luxus ihrer Repräsentation als so eine Art persönlichen Charakterfehler zugeschrieben. Das ist aber ein Denkfehler. Man musste damals, um als König ernst genommen zu werden, in einem bestimmten Stil repräsentieren. Und das musste man verschärft machen, wenn man wie August erst neu König geworden war und also beweisen musste, dass man zu Recht zur großen Familie der europäischen Könige gehörte.



Dr. Julia Weber (Direktorin der Porzellansammlung Dresden)

August der Starke hat ( … ) in nur 15 Jahren über 25.000 chinesische und japanische Porzellane in Dresden zusammengetragen. Und bei einem Staatsbesuch in Preußen hatte er monumentale, blau-weiße chinesische Porzellanschalen und Bodenvasen gesehen, die er unbedingt haben wollte. Und er war sogar bereit, ein ganzes Dragoner-Regiment, also 600 berittene Soldaten, gegen 151 chinesische Porzellane einzutauschen.



Dr. Ariane Walsdorf (Historikerin, Leibniz Universität Hannover)

Die Leibniz-Rechenmaschine gehört heute zu den wertvollsten, außergewöhnlichsten und interessantesten Kulturschätzen des 17. Jahrhunderts. Sie stammt aus einer Zeit, als man begann, die Welt mehr und mehr in Zahlen und Formeln zu erfassen.

Das Besondere an der Maschine ist, dass sie die erste Rechenmaschine ist, die alle vier Grundrechenarten, also Plus, Minus, Mal und Geteilt, mechanisch lösen kann. Und zwar nur mit Zahnrädern und mit dem Drehen an einer Kurbel.



Prof. Dr. Geert Janssen (Historiker, Universität Amsterdam)

Während Frankreich und andere Monarchien auf die wirtschaftliche Lenkung durch den Staat setzen, entwickelt die niederländische Republik den modernen Finanzkapitalismus. Und das war ein innovativer Aspekt, denn es bedeutet, dass auch der Normalbürger Geld in ein Unternehmen investieren kann und dieses Unternehmen auch immer die Interessen seiner Aktionäre berücksichtigen muss, also Geld verdienen muss.