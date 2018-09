Deutschland von oben 1: Stadt

Noch nie wurden die Vielfalt und die Schönheit unseres Landes in der Mitte Europas so umfassend gezeigt. Die Alpen und die Mittelgebirge, die großen Flüsse und das Wattenmeer, die großen urbanen Metropolen und das ländliche Idyll - kaum eine Region in Deutschland gleicht der anderen. Beim Betrachten der Bilder waren wir häufig verblüfft: So sieht das von oben aus? Der Königssee mit seinem ins Türkis changierenden Blau mutet an wie eine Luftaufnahme aus der Karibik, das Wattenmeer bei Ebbe wie die Sahara und die Präzisionslandwirtschaft in Schleswig-Holstein könnte auch im Mittleren Westen der USA aufgenommen worden sein. Der Flug der Kraniche über dem Sauerland, das Schweben der Adler - all diese Bilder haben ihren ganz eigenen Reiz, und zusammen ergeben sie das facettenreichste Bild Deutschlands, das im Fernsehen je zu sehen war.