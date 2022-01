13.000 Kilometer von Deutschland entfernt, am südlichsten Zipfel des amerikanischen Kontinents liegt Patagonien. Die Anden teilen das Land in einen chilenischen und einen argentinischen Teil. Mit mehr als einer Million Quadratkilometer ist Patagonien rund dreimal so groß wie Deutschland. Ganz im Süden liegt Feuerland, getrennt vom Festland durch die Magellanstraße. Am Kap Hoorn treffen Pazifik und Atlantik aufeinander.



Die patagonischen Anden sind eine extreme Klimascheide. Auf ihrem Weg über den Andenkamm regnen sich die feuchten Luftmassen vom Pazifik ab. Aus diesen jetzt niederschlagsarmen Luftmassen entwickeln sich an den Osthängen trockene und warme Fallwinde. Verstärkt wird dieser Effekt durch extreme Sonneneinstrahlung im Sommer. In der Pampa herrscht deshalb vorwiegend trockenes Klima. Sie bilden das landwirtschaftliche Kernland Argentiniens, in dem vor allem die Rinderzucht dominiert.