Die dunkle Karawane

DIE WELT DER KELTEN



Große Landesausstellung 2012

Stuttgart, 15. September 2012 bis 17. Februar 2013



Die Ausstellung zeigt die Entwicklung der Keltischen Kultur in Mittel- und Westeuropa vom 8. bis zum 1. Jahrhundert vor Christus, also von Beginn der Eisenzeit bis zu der Ankunft der Römer nördlich der Alpen. Kostbarer Schmuck aus Gold und Bernstein belegt weit gespannte Handelsbeziehungen der Kelten zur Ostseeküste und zum Mittelmeerraum. Die Kelten bilden einen Kulturverband verwandter Stämme, der durch zahlreiche Funde in jüngster Zeit immer deutlicher aus dem Dunkel der Vorzeit hervortritt. Sie bauten gewaltige Fürstensitze - hoch gelegene Burganlagen und Zentren der Macht - die wichtige Fernhandelswege kontrollierten. Doch wer waren die Kelten? Wie sah der Warenaustausch in jener Zeit aus? Die Ausstellung dokumentiert neueste Funde und archäologische Forschungsergebnisse aus ganz Europa. Besonders spektakulär: Das in jüngster Zeit geborgene "Fürstinnengrab" von der Heuneburg, im heutigen Landkreis Sigmaringen. Die Bernsteinperlen der "Fürstin" beweisen: Die seit der Bronzezeit genutzten Fernhandelrouten der "Bernsteinstraße" hatten über Jahrtausende Bestand.



Zur Ausstellung erscheint ein reich bebilderter Katalog (Euro:24,90) Zu zahlreichen Begleitveranstaltungen gibt’s Infos beim Landesmuseum Stuttgart.