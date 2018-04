Die Eroberung Sibiriens - Teil 1

Es dauerte lange, bevor das riesige Land hinter dem Ural, das Land hinter dem "Großen Felsen", ins europäische, ja sogar ins russische Bewusstsein drang. Doch dann kamen sie in Scharen. Eine Eroberung ohne Beispiel begann. Sie verlief in drei wichtigen Etappen, deren unbekannte, äußerst spannende Geschichte die dreiteilige Fernsehdokumentation erzählen will. Wie wurde Sibirien zu dem, als was es sich heute weltweit präsentiert? Eine gigantische Landmasse, unbezwingbar und fast unregierbar. Die Antwort liegt unter den Klischees verborgen und ist doch Teil dieser selbst.