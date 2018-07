Exklusiv

Doku | Terra X - Die Geschichte der Kindheit

Die Kindheit in unserer Gesellschaft ist meist geprägt von Spiel, Spaß, Lernen und Sozialisierung. Doch das war nicht immer so. Zwar gab es wohl schon in der Steinzeit Spielzeug, aber in vielen Epochen mussten sie schon mit wenigen Jahren hart arbeiten.