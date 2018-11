Der zündende Funke

Das Erbe der einstigen Feuerwerksfamilie wird bis heute hochgehalten bei dem Team aus Pyrotechnikern, das vier Tage vor dem 14. Juli in Carcassonne mit dem Aufbau beginnt. Zum Nationalfeiertag soll die Burg des mittelalterlichen Städtchens Funken aus Farbe in den Himmel tragen – zwei Tonnen pyrotechnisches Material verkabeln die Feuerwerksleute in den wenigen Tagen, die ihnen bleiben, bis Hunderttausende Besucher zum größten Spektakel des Jahres in die Stadt kommen.