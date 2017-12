Die große Polar-Schmelze

Vielleicht fahren schon bald Handelsflotten durchs Polarmeer, um in Sibirien Ladung aufzunehmen oder zu löschen. So verheißungsvoll die Vision in den Ohren der internationalen Wirtschaftssyndikate auch klingen mag, so zerstörerisch - daran besteht kein Zweifel - wirken sich die Folgen für die Umwelt aus. Die Aufgabe der Wissenschaftler lautet also, erfolgreiche Konzepte zur Schadensbegrenzung zu entwickeln.