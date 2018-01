Die Herrschaft der Papstkönige

23. Mai 1498 Savonarola wird in Florenz hingerichtet.







17. August 1498 Cesare Borgia tauscht den Purpur gegen die Rüstung eines Feldherrn.







1499-1502 Cesare Borgia erobert mit Truppenhilfe des französischen Königs Ludwig XII. die Romagna und begründet den "Borgia-Staat".







18. August 1503 Tod Alexanders VI.







22. September 1503 Wahl Francesco Todeschini Piccolominis zum Papst Pius III.







31. Oktober 1503 Wahl Giuliano della Roveres, eines Neffen von Sixtus IV., zum Papst Julius II.







1506 In einem verborgenen Raum unter einem Weinberg nahe dem Kolosseum wird die Laokoongruppe entdeckt. Julius II. begründet die Skulpturensammlung im vatikanischen Belvedere.







18. April 1506 Grundsteinlegung für den Bau der neuen Peterskirche in Rom







11. März 1507 Cesare Borgia stirbt bei einem Gefecht in den Pyrenäen.