Die "Hunley" im Forschungslabor

Unter einer dicken Schicht aus Sedimentablagerungen entdecken sie das Wrack des verschollenen U-Boots, der Hunley. Das Boot ist außergewöhnlich gut erhalten. Doch noch nie ist ein so großes Eisenwrack in einem Stück geborgen worden. Eine Bergungsfirma ersinnt den Plan anhand einer Computersimulation: Ein Gerüst wird auf den Meeresgrund gelassen, ein Gürtel unter das Wrack geführt, mit Schaum wird der Rumpf exakt nachgeformt. In dem maßgeschneiderten Bett soll das Boot gehoben werden.