"Die meisten Seeleute starben an einer Seuche"

Hocker: Die meisten Quellen gehen davon aus, dass die Besatzungsmitglieder von Kriegsschiffen in erster Linie mit Langeweile zu kämpfen hatten. Die meiste Zeit segelten sie umher oder ankerten in einem Hafen. Gefechte waren nur ein sehr, sehr kleiner Bestandteil des Lebens auf See und die meisten der Kriegsschiffe, die jemals gebaut wurden, zogen nie in eine Schlacht. Und so war das Alltagsleben an Bord sehr routiniert: Man leistete seine reguläre Vier-Stunden-Schicht und hatte danach vier Stunden frei; man segelte das Schiff, es gab eine Menge harter Arbeit, alles erforderte viel Muskelkraft. Und so war man die meiste Zeit, in der man nicht arbeitete, müde und versuchte, die richtige Gangart zu finden, um nicht zu müde zu werden. Die Verpflegung in der schwedischen Flotte war generell mehr als angemessen, aber auch sie war langweilig. Tag für Tag das gleiche Essen, viele getrocknete Erbsen, viel gesalzenes Fleisch.