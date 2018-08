"Die Quelle versiegt nie"

Koproduktion mit der BBC: "Dino-Planet" Quelle: ZDF und BBC Computer-Generated Image



Hesse: Prominente Präsentatoren können das Publikum für Themen interessieren, die sie ansonsten vielleicht nicht so leicht wahrgenommen hätten. Sebastian Koch berichtete in den "Superbauten" von großen architektonischen Leistungen in Deutschland. Da waren wir uns im Vorfeld, ehrlich gesagt, gar nicht so sicher, ob wir mit diesem Thema so viele Zuschauer gewinnen würden. Aber es hat ganz wunderbar funktioniert. Die ungewöhnlichste Kombination auf diesem Gebiet war sicherlich Hape Kerkeling in der "Weltgeschichte". Ebenfalls gewagt und ebenfalls gewonnen. Dem Publikum kommt es zu unserer Sendezeit um 19.30 Uhr offenbar auch entgegen, wenn eine Geschichte durch moderierende Einordnung unterbrochen wird. Auch durch Vollblut-Wissenschaftler wie Prof. Matthias Wemhoff, der zuletzt "Deutschlands Supergrabungen" präsentierte. Aber nicht alles muss und nicht alles wird bei Terra X moderiert werden.