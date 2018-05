Die Quellen des Amazonas

Das Flusssystem des Amazonas ist Heimat für eine unvergleichliche Artenvielfalt. Hier leben mehr Fischarten als im Atlantik. Der Strom führt mehr Wasser als alle Flüsse Europas zusammengenommen. In der Regenzeit erreichen die Wassermassen im Amazonasregenwald ihren Höhepunkt. Dann können sturzflutartig bis zu sechs Meter Regen pro Quadratmeter fallen. Die Niederschläge sammeln sich im flachen Amazonasbecken und überschwemmen große Gebiete des Waldes. Dank raffinierter Anpassungen können sich Tiere und Pflanzen in der Flut behaupten. Die Bäume am Amazonas nutzen die Regenzeit, um ihre Samen vom Wasser flussabwärts verbreiten zu lassen.



Es gibt sogar einen Fisch, den bis zu 30 Kilo schweren Schwarzen Pacu, der die Samen von Früchten verzehrt und viele Kilometer entfernt wieder ausscheidet. An seinem neuen Standort keimt das Samenkorn unter günstigen Bedingungen dann aus. Und noch eine verblüffende Überlebensstrategie hat sich hier entwickelt: Normalerweise sterben Wurzeln von Bäumen ab, die lange im Wasser stehen, weil sie keinen Sauerstoff bekommen. Doch Amazonasbäume können monatelange Fluten überstehen. In ihren Wurzeln bildet sich ein lockeres Durchlüftungsgewebe. Dort, wo die Pflanzen aus dem Wasser ragen, nehmen sie Sauerstoff aus der Luft auf. Er gelangt in den Hohlräumen hinunter bis in die Wurzeln.