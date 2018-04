Die Schlacht bei Marathon

"Was in der Schlacht genau geschah, weiß man nicht. Im Grunde weiß man nur, dass die Athener gewonnen haben und nach Athen zurückmarschiert sind. Wir haben nur die überlieferten Zahlen, nach denen wir uns richten müssen: 6400 Perser wurden getötet und nur 192 Athener. Am Ende also ein wahrer Triumph für die Athener. Nach dem, was wir wissen, wurden die Perser in die Sümpfe gejagt oder auf dem Weg zu den Schiffen umgebracht."