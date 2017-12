"Die Schlacht von Sekigahara war der große Wendepunkt in der japanischen Geschichte. Berichte von Jesuitenpatern sprechen von großen Kanonen, die in die Reihen der Feinde feuerten. Diese Kanonen können nur von Adams Schiff stammen. Adams selbst berichtet von Ieyasus Interesse an seinen Waffen, dass er an Bord kam und die Kanonen und Musketen sehen wollte. Sie wurden in der Schlacht eingesetzt und auf die Feinde abgefeuert. Sie haben ein verheerendes Blutbad angerichtet unter den Kriegern, die nur Schwerter trugen. Am Ende dieses Tages waren Ieyasus Feinde völlig vernichtet. Und das Interesse des neuen Shogun an William Adams wuchs wegen dieser Waffen, denn er wusste, dass Adams ihn und seine Männer daran ausbilden konnte."