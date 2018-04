Die Schlacht von Tobol

Jermak und seine Männer setzten den Vormarsch fort. Doch jetzt stand am Flüsschen Tobol eine Schlacht bevor. Es war am 23. Oktober 1583 als Jermaks Kosaken und die Tataren des Khan Kutschum aufeinander trafen. Die Kosaken waren mit Feuerwaffen ausgerüstet. Die Tataren kämpften mit einfacheren Mitteln. Jermak Timofejew blieb Sieger. Als Jermak am 26. Oktober 1583 in Isker einzog, war die Siedlung verlassen. Von den Schätzen, die Kutschum über Jahre hinweg gehortet hatte, fanden sie nur wenig, doch ein gut gefülltes Vorratslager sollte ihnen helfe, über den bevorstehenden Winter zu kommen. Der erste große Schritt zur Eroberung Sibiriens war getan. Das Khanat Sibir war für Russland erobert.