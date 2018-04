Die singenden Riesen von Samaná

Versehen mit einer dicken Fettschicht, begeben sich die Wale zu Beginn des Winters auf ihre lange jährliche Wanderung von bis zu 6000 Kilometern. Ausgerüstet mit einem phänomenalen Orientierungssinn erreichen sie nach Wochen punktgenau die Stelle ihrer Geburt in der Bucht von Samaná. Offenbar eignet sich das hiesige niedrige und warme Wasser ideal zur Geburt der "kleinen" Wale, die im Schnitt als drei bis vier Meter große und etwa eine Tonne schwere Babys zur Welt kommen. In diesem Stadium ist warmes Wasser wichtig fürs Überleben, verfügt der Nachwuchs doch noch nicht über eine schützende Fettschicht. Diese frisst er sich allerdings in kürzester Zeit an: Jeden Tag nehmen die Walbabys bis zu 50 Kilogramm der äußerst nährstoffreichen und fetten Muttermilch zu sich und verdoppeln so innerhalb eines halben Jahres ihre Größe - während sich im gleichen Zeitraum ihr Gewicht verfünffacht.