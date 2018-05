Die Stadt der Goldgräber

Von Masindi geht die Fahrt entlang des Viktoria-Nils, von dort über die Grenze und weiter zum Ort der Epidemie. Nur wenige Reisende wagen sich zurzeit in den Kongo hinein. Seit Jahren herrscht Bürgerkrieg in dem bitterarmen Land. Das deutsche Auswärtige Amt rät dringend davon ab, dorthin zu reisen. Doch der Wissenschaftler hat eine Mission, die er nur hier erfüllen kann. Am Wegesrand sieht Borchert ein Mädchen das mit seinen Hölzern Termiten fängt. Im Kongo gehören die Insekten bei vielen zum täglichen Speiseplan. Termiten sichern die Eiweißversorgung für Millionen Menschen in einer der ärmsten Gegenden der Welt. Meist werden sie gekocht. Wer kein Brennholz hat, verspeist sie roh.