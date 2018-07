Exklusiv

Doku | Terra X - Die Stringtheorie – wie viele Dimensionen hat die Welt?

"Alles fließt" haben die Griechen gesagt. "Alles schwingt" entgegnen die Stringtheoretiker. Was wie Bausteine der Materie aussieht sollen in echt Strings sein, die in versteckten Dimensionen schwingen.