Die Superarena

Das Kolosseum, heute eine Touristenattraktion, war damals ein Unterhaltungspalast, errichtet für den Spaß an Mord und Totschlag. Fast 400 Jahre lang ist in diesem Rondell getötet worden. Mit diesem Geschenk an das Volk versuchte Kaiser Vespasian, die Bürger für sich einzunehmen. Das Kolosseum war ein politisches Bestechungspräsent, das auf den Geschmack der Masse zielte.





Kaiser Vespasian gab seinerzeit Befehl, diesen Bau an genau jener Stelle anzulegen, wo der verhasste Nero einst ein 40 Meter hohes Standbild von sich selbst hatte errichten lassen; einen "Koloss" - so kam das "Kolosseum" zu seinem Namen. Im Jahre 80 wurde es eröffnet. 100 Tage lang berauschte sich das Volk in unablässigen Feiern an diesem neuen Symbol römischer Macht und Stärke. Nachts erleuchteten Hunderte von Fackeln den Palast des Vergnügens.