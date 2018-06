Die "traurige Nacht"

Überall lauerten sie in ihren Einbäumen auf menschliche Beute. Sie ließen uns weit auf den Damm hinaus. Wir glaubten uns schon am rettenden Ufer - doch dann fielen sie plötzlich über uns her. Wer jetzt nicht um sein Leben kämpfte, sondern sich an das Gold klammerte, war ein Tor. Das Gold ließen die Azteken im See versinken. Aber viele meiner Kameraden zogen sie wieder aus dem Wasser."