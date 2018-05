Die Tricks der Rivalen

Büste von Maler Quelle: ZDF

Von der späten Gerechtigkeit einer Klage gegen seinen Widersacher Edward Thompson erfuhr Teobert Maler nichts mehr. Er starb 1917 unbemerkt und unversöhnt mit der Welt in Mérida, im Alter von 75 Jahren. Maler wurde vergessen. Seine Fotographien aber wandern heute in Ausstellungen um die ganze Welt und zählen noch immer zu den wichtigsten Quellen für Archäologen in Mittelamerika. An den eigenbrötlerischen Maya-Forscher aus Deutschland erinnert im mexikanischen Mérida das anthropologische Museum. Dort ist seine Büste aus den schmucken Ausstellungsräumen im Obergeschoss allerdings inzwischen in den Keller gewandert.