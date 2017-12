Die "Untoten" von Krumau

Bei einer Grabung in Böhmisch Krumau, einer idyllischen Kreisstadt in Tschechien, machten Archäologen aus Prag 2007 eine außergewöhnliche Entdeckung: drei äußerst merkwürdige Gräber. Bei christlichen Bestattungen werden die Verstorbenen normalerweise in Ost-West-Achse ausgerichtet. Doch diese drei Skelette lagen in Nord-Südrichtung in ihren Gräbern. Im Verlauf der Grabung traten immer seltsamere Details zutage.