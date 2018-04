Die versunkene Metropole Petra

Als vorgeblich gläubiger Moslem darf sich der junge Wissenschaftler nicht für die Kunst alter Völker, die als ungläubig gelten, interessieren. Er bedient sich einer List, um seinen Begleiter zum erforderlichen Umweg und zur Rast zu bewegen. Nahe der schwer zugänglichen Schlucht des Wadi Musa liegt das Grab eines bei Christen und Moslems gleichermaßen verehrten Heiligen. An diesem geweihten Ort ein Opfer zu bringen, ist ehrenwert. Und so eröffnet das Opfer einer Ziege dem Forscher Zugang zum Tal, in dem er sich am 22.August 1812 den Ruinen von Petra gegenüber sieht. Mächtige Fassaden eindrucksvoller Bauten, die direkt in das gewachsene Gestein geschlagen sind, beherrschen den Blick. Einzigartige Meisterwerke, Zeugen königlicher Prachtentfaltung und hoher Kunst antiker Handwerker.