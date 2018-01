Die Zeit der Päpste im "französischen Exil"

Die Heiligen Stätten der Christenheit, das Grab Jesu in Jerusalem und die Stadt Akko, mussten den Feinden überlassen werden. Geschlagen und gedemütigt, in ihrem Glauben an die Herrschaft des Christentums erschüttert, zogen die Überlebenden der Kämpfe nach Westen. Was an Reichtümern zu retten war, nahmen sie mit. Zurück ließen sie die gewaltigen Burgen, die noch heute als eindrucksvolle Monumente ihrer Stärke und ihres Wohlstands weit ins Land sichtbar sind.