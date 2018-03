DNA-Test als letzte Hürde

Die Fahndung beginnt in der so genannten "dunklen Kammer". Seit Jahren wurde der Raum nicht mehr betreten, ein Depot für alte Statuen und Heiligenbilder. Möglicherweise lagern hier auch Reliquien. Mendiratta stößt auf das Wappen des Augustinerordens und eine Heiligenfigur mit kristallener Reliquienbox, die ist jedoch leider leer. In der dunkelsten Ecke der "dunklen Kammer" stehen zwei Maschinengewehre. Wahrscheinlich aus der Zeit, als 1961 indische Truppen in die portugiesische Kolonie einmarschierten. Doch auch hier kein Hinweis auf den Schwarzen Schrein.