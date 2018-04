"Dokumente, die uns frösteln ließen"

Zwischen den Museen gingen Mails herum, die vor den beiden Journalisten warnten, die unangenehme Fragen stellten. Was das Thema für die Museen heute so überaus heikel macht, sind Rückgabeforderungen von Seiten afrikanischer Völker und auch der Aborigines, die in diesem Bestreben von ihren jeweiligen Regierungen unterstützt werden. Vehement fordern sie die verschleppten Gebeine ihrer Ahnen zurück, um sie in geweihter Erde zu Hause begraben zu können. Eine Wissenschaftlerin, die an einem Buch über einen der bewiesenermaßen skrupellosen deutschen Sammler arbeitete (auch er in Australien), schrieb uns daher in einer Mail folgendes: "Es ist eine hoch sensible und heikle Thematik, die in die höchsten Diplomatenkreise gehört und dort mit viel Fingerspitzengefühl eher hinter den Kulissen behandelt werden sollte."