Dracula - Die wahre Geschichte der Vampire

Die Spurensuche führt in die kleinen Dörfer Transsilvaniens und in die Steppen der Walachei, wo der Mythos heute noch lebt, sowie auf die grünen Wiesen Irlands. Dabei kommen mögliche Zusammenhänge ans Tageslicht, die bisher so gut wie unbekannt waren. Der filmische Begleiter auf dieser Spurensuche durch Raum und Zeit ist niemand anderer als "Graf Dracula" persönlich.