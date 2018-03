Dramatischer Schlussakt

"In Wien herrschte in diesen Februar-Tagen ein Klima der Angst. In der Stände-Versammlung am 20. Februar geben die kaiserlichen Räte Auskunft über die schweren Beschuldigungen, die gegen Wallenstein erhoben werden. Und in der Sitzung herrscht nackte Empörung und Angst über diese Anschuldigungen. Einer der Stände-Vertreter, der Herr von Greiss, ruft in der Sitzung aus, das, was man gerade gehört habe vom Kaiser, das sei nichts anderes als eine Kriegserklärung, das heißt man rechnete mit einer militärischen Konfrontation zwischen den Truppen Wallensteins und jenen Truppen, die dem Kaiser noch geblieben seien."