Supertiere zum Anfassen

Am frühen Abend trifft Charmingboy Nemo aus Düsseldorf im Ozeaneum ein. Dichtes braunes Haar, schlanke Figur, elegante Bewegungen und anscheinend offen für alles Neue. Die Herzen des Teams – vor allem die der Damen – gewinnt er im Sturm. Doch in seinem Blick lauert die Härte eines Jägers. Denn Nemo ist ein Raubtier: ein Zwergotter. Otter sind die Wasservarianten der an Land lebenden Marder, und wie die zubeißen können, weiß jeder, der solch ein Tierchen schon einmal im Motorraum seines Autos wüten sah. Nemo ist zwar nur etwa 80 Zentimeter lang und 2,9 Kilogramm schwer, doch auch dieser zutrauliche Zwergotter besitzt durchaus wirksame Zähne.



Dr. Wolfgang Gettmann, ehemaliger Direktor des Aquazoo Düsseldorf, hat den neugierigen Quirl vor acht Jahren gleich nach dessen Geburt in Obhut genommen und mit der Flasche aufgezogen. Seitdem passt zwischen die beiden kein Blatt Papier. Meist sitzt Nemo wie ein lebendiger Nerzkragen auf Dr. Gettmanns Schultern. Auf diesem Logenplatz begleitet er, ausgestattet mit einem Impfpass für Hunde, seinen Ziehvater zu Wasser, zu Lande und in der Luft überall hin – auf Tagungen, in den Urlaub und an die Sets diverser TV-Produktionen. Nach Stralsund sind die beiden mit dem Auto gekommen. Für Nemo ist das alles Routine. Solange Dr. Gettmann in der Nähe ist, fühlt er sich sicher. So wandert er von Schulter zu Schulter, denn jedes Mitglied unserer Crew möchte ein Foto mit dem kleinen Kerl. Sicherheitshalber angeleint, untersucht Nemo jeden Winkel und auch sonst alles, was er erreichen kann. Damit er bei Laune bleibt, darf er jede Menge Fischstückchen naschen. Mit Grips und Geschicklichkeit fingert er Leckerbissen aus speziell für ihn präparierten Plastikflaschen. Doch die Vorbereitungen zum Dreh ziehen sich hin, und schließlich wandert Nemo, müde vom Futtern und Flirten, in seine Ruhebox.



Vor der Kamera ist er dann wieder gleich oben auf. Die Moderation mit Dirk Steffens absolviert er profimäßig. Das hat er als "Botschafter der Otter", als den ihn Dr. Gettmann stets präsentiert, während seiner Jahre als Medienstar gut gelernt. Nemo ist ein Zwergotter und gehört damit, wie der Name vermuten lässt, der kleinsten aller Otterarten an. In Südostasien beheimatet, frisst er am liebsten kleine Krebse und Schnecken, die er mit seinen Händen aus ihren Verstecken fingert. Dafür sind seine Schwimmhäute extra klein gehalten. Mit seinem kräftigen Gebiss knackt er Panzer und Gehäuse seiner Beute mühelos. Wie die meisten Otterarten sind auch die Zwergotter in der Natur in ihrem Bestand gefährdet. Darauf möchte Dr. Gettmann mit Nemo als "Botschafter der Otter" aufmerksam machen. Mit seinem Auftritt bei den Supertieren hat er gewiss viele Menschen für sich und vielleicht auch für die Sache seines Ziehvaters eingenommen. Mittlerweile hat Nemo sogar ein Facebook-Profil (unter "Nemo, der kleine Otter") und mehr als 1000 Freunde.

Bildquelle: ZDF