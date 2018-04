Echnaton im Tal der Könige

Überall befinden sich Inschriften königlicher Namen - ein "Who is Who?" von Amarna. Unter den Namen sind Echnaton, seine Mutter Teje und sogar der seiner Zweitfrau Kija, die ihm vermutlich einen Sohn gebar. Und all diese Namen stehen auch mit Pharao Tutanchamun in Verbindung. Der legendenumwobene Kindkönig war höchstwahrscheinlich Echnatons eigener Sohn. Er war der Nachfolger von Echnaton und Nofretete und erbte das Chaos, das in Amarna herrschte. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Tutanchamun und dem königlichen Sarkophag in diesem rätselhaften Grab KV 55?