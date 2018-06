Ein bizarrer Fund

Der Dorfälteste versucht, sich an die alten Geschichten zu erinnern und den Ebu Gogo zu beschreiben. Er hatte einen flachen Schädel wie ein Affe, lief aber wie ein Mensch. Wäre es möglich, dass die Hobbits von Flores bis fast in die Gegenwart auf der Insel gelebt haben? Am Ende, so weiß der Älteste, seien sie jedoch alle umgekommen.