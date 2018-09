Die Wettermacher

Harald Lesch und Dirk Steffens wollen das Wetter an einem ganz bestimmten Ort verändern. Was liegt näher, als dies in einer Stadt zu tun, die das Projekt schon im Namen trägt: in Wetter. Eine idyllische Kleinstadt in Hessen, mit knapp 9000 Einwohnern. Sie liegt am Westrand des Burgwaldes etwa 14 Kilometer nördlich von Marburg. Auf dem historischen Marktplatz kommt es zum Showdown. Werden Harald Lesch und Dirk Steffens den Fall lösen und das Wetter in Wetter verändern können?