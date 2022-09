Ein perfekter Planet - Wetter

Sie erzählen in dieser Folge, wie das Wetter die Erde beeinflusst. Welche der Geschichten hat Sie am meisten verblüfft?

Wenn ich den Einfluss des Wetters auf die Erde betrachte, war ein Dreh am Amazonas etwas ganz Besonderes. Wir alle wissen, dass der Regenwald – nun ja, regnerisch - ist. Aber einmal im Jahr gibt es dort so viel Regen, dass ein Gebiet in der Größe Englands komplett überflutet wird. Der Pegelstand ist dann zwölf Meter. Das verwandelt den Amazonas von einem tropischen Regenwald in ein ausgedehntes Feuchtgebiet, in dem sich jede einzelne Kreatur anpassen muss. Einige wandern weg, während andere auf die Bäume ziehen und sich dort wochenlang kletternd fortbewegen. Für aquatisch lebende Arten beginnt eine unglaubliche Zeit, wenn sich neue Futtergründe ergeben. Aber für kleinere Tiere, die ansonsten auf dem Waldboden in der Laubschicht leben, kann die jährliche Flut wirklich zum Problem werden. Man würde zum Beispiel annehmen, dass ein so kleines Tier wie die Feuerameise eine Flut nicht überlebt. Aber diese Tiere haben gelernt, die Flut sogar zur Ausbreitung zu nutzen. Sobald ihre Nester feucht werden, drängen die Ameisen an die Oberfläche und verhaken ihre Beine miteinander, um ein unsinkbares Floß zu bauen. Damit treiben sie durch den überfluteten Wald bis sie einen Baum erreichen, der weit genug aus dem Wasser ragt. Dieser wird dann so lange zum neuen Zuhause der Feuerameisen, bis sich die Flut wieder zurückzieht und die Ameisen zum Waldboden zurückkehren können.



Welche Sequenz im Film war die größte Herausforderung?

Die größte Herausforderung war definitiv der Dreh mit den Baktrischen Kamelen. Sie gehören zu den seltensten Landlebewesen auf der Erde. Weniger als 1000 wilde Kamele sind noch übrig. Sie durchstreifen ein ausgedehntes Gebiet, leben unter den härtesten Bedingungen und sind fast bis zum Aussterben bejagt worden. Deshalb sind sie auch besonders scheu.



Wir sind aufgebrochen, um die mongolische Population zu filmen. Das sind ungefähr 450 Kamele, die sich in einem Gebiet von der Größe Frankreichs bewegen. Und weil wir gern zeigen wollten, wie die Kamele Schnee fressen (schließlich ging es in der Episode ja um Wetter) mussten wir mitten im Winter drehen. Dann fallen die Temperaturen regelmäßig bis auf -40 Grad Celsius. Mit der Hilfe einiger Experten von der Wild Camel Protection Foundation schafften wir es schließlich, eine kleine Kamelherde zu lokalisieren.



Das Problem war allerdings, dass es sich als fast unmöglich erwies, nah genug an die Tiere heranzukommen. Wann auch immer sie unsere Fahrzeuge hörten, rannten sie sofort los, ohne auch nur einen Blick zu riskieren. Wir mussten also mit einfachen Mitteln abschätzen, wohin sie laufen würden - anhand der Richtung, die sie einschlugen und ihrer Durchschnittsgeschwindigkeit etwa. Dann versuchten wir, vor ihnen da zu sein und nutzten bei der Fahrt jeden Hügel als Deckung. Schließlich mussten wir zu Fuß gehen. Häufig sind wir zwölf oder 13 Kilometer mit schwerem Drehgepäck gewandert bevor wir nah genug an sie herankamen, um eine Aufnahme zu drehen. Unsere unglaublichen Führer und die hügelige Topografie ermöglichten es schließlich, dass wir uns diesen erstaunlichen Tieren bis auf ungefähr 50 Meter nähern und einige fantastische Bilder drehen konnten.



Wie haben sie die Drehorte und Arten für diese Episode ausgewählt?

Diese Reihe erfordert mehr als jede andere, dass man Geschichten auswählt, die die Gesamtaussage der Episode stützen. Wir haben wirklich das Ziel, dass das Publikum etwas über die Naturkräfte lernt, deshalb muss jede Sequenz in die Argumentation passen. Bei der Wetter-Folge ging es vor allem darum, zu zeigen, dass das Wetter die Kraft ist, die das Süßwasser auf dem Planeten verteilt – oft ziemlich ungleichmäßig und lückenhaft. Aber ganz gleich, wieviel Wasser eine Region bekommt, so lange diese Menge verlässlich zur Verfügung steht, passen sich Tiere optimal an, um es zu nutzen.



Viele Arten werden sich an die Wetterveränderungen und den Klimawandel anpassen – andere kämpfen ums Überleben. Was hält die Zukunft bereit?

Tiere haben vor allem mit den schnellen Veränderungen zu kämpfen. So lange die Wettermuster einigermaßen stabil bleiben, können einige unserer größten Landsäugetiere ihren Wasserbedarf allein durch ein wenig Schnee decken, der vom Wind in die Wüste geweht wird. Das ist unglaublich! Die Arrauschildkröten legen seit Jahrtausenden ihre Eier in den Sandbänken eines bestimmten Teils des Amazonas ab. Und sie kommen immer zur selben Zeit zur Eiablage. Wie auch immer die früher verlässlichen Wechsel zwischen Trockenzeiten und Regenzeiten sich verändern, auf jeden Fall wird es immer schwieriger für die Schildkröten, das richtige Zeitfenster zu finden. Wenn das bedeutet, dass Jahr für Jahr die Sandbänke der Schildkröten überflutet werden, muss man um den Fortbestand der gesamten Art fürchten.



Es kommt immer häufiger vor, dass wir einen Dreh an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit planen, weil dort ein bestimmtes Verhalten seinen Höhepunkt erreichen soll. Und dann stellen wir fest, dass das zunehmend unbeständige Wetter das Ereignis verhindert. Manchmal kommen die Regenfälle zu früh, manchmal zu spät. An einigen Orten herrscht jahrelang Dürre, während andere vielleicht von Stürmen heimgesucht werden. In jedem Fall leidet die Tierwelt und ist in der Regel nicht in der Lage, sich schnell genug an die sich ändernden Wetterbedingungen anzupassen.