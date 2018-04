Einbäume und Papyrus-Flöße

Abora - Bug des Schilffloßes Quelle: ZDF



In steinzeitlichen Siedlungen finden sich weitere Zeugen früher Schifffahrt. Reste von Hochseefischen aus dem 8. Jahrtausend v. Chr. in Griechenland, Skandinavien und Norddeutschland zeigen, dass sich die Menschen zum Fischen auf das Meer hinauswagten. Siedlungsspuren auf den Inseln Zypern und Kreta reichen fast ebenso weit zurück. Etwa 6000 v. Chr. müssen die Menschen über das Mittelmeer auf die Inseln gekommen sein. Um sich in der neuen Heimat eine Zukunft aufzubauen, müssen ihre Boote groß genug gewesen sein, um auch Haustiere zu transportieren. Die Verbreitung des Rohstoffes Obsidian in der Ägäis zeugt gar vom ersten nachweislichen Seehandel. Obsidian ist ein vulkanisches Glas von der griechischen Insel Melos, das als Rohstoff für Schneidewerkzeuge diente. Händler brachten es von der Insel über den Seeweg auf das griechische Festland. Einige Obsidian-Funde vom Festland lassen sich bis ins 9. Jahrtausend v. Chr. zurückdatieren. Ungewiss ist aber, welche Art von Wasserfahrzeugen die Händler nutzten.