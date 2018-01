Eine echte Rasselbande

Klapperschlange, eingerollt Quelle: ZDF

Wie einige andere Schlangenarten haben die Klapperschlangen in ihrer Evolution tatsächlich einen sechsten Sinn entwickelt: Sie besitzen je ein Grubenorgan zwischen Auge und Nasenloch, mit dem Temperaturunterschiede wahrgenommen werden. So erkennt die Schlange die meist warmblütigen Beutetiere an ihrer Wärmestrahlung. Das Grubenorgan ist in der Lage, daraus ein räumliches Abbild der Wirklichkeit zu schaffen - ähnlich wie eine Infrarotkamera.