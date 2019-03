Wüsten-Tiere

Doku | Terra X - Gewitter in der Namibwüste (8/12)

Ein Gewitter über der Wüste ist ein seltenes Schauspiel. Eigentlich ist der Regen eine Erlösung für das vertrocknete Land. Dann stürzen in kürzester Zeit Millionen Kubikmeter Wasser vom Himmel. So schnell kann der Boden die Wassermassen nicht aufsaugen. Sie verwandeln sich in tosende Fluten, die alles auf ihrem Weg mit sich reißen.