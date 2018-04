Einen Schritt voraus

Auf der Fahrt nach Asien mussten die Kapitäne deshalb einen enormen Umweg in Kauf nehmen. Weil die so genannten Passatwinde in Äquatornähe nach Westen wehen, steuerten die Schiffe zunächst Richtung Brasilien. Weiter südlich wechselt der Wind dann in östliche Richtung und trieb die Segler am Kap der guten Hoffnung vorbei in Richtung Indien und Indonesien.