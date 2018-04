"Einig im Dschihad"

"Unaufhörlich schlugen sie auf die Mauern ein. Nichts konnte sie aufhalten in ihrem unbarmherzigen Kampf. Seine Truppen waren so unzählbar wie die Sterne am Himmel. Und die Felder rund um die Stadt waren voll von ihnen. Es heißt, auch die Vögel flogen nicht in ihre Nähe, so unglaublich groß war die Zerstörungswut der Angreifer und so unfehlbar ihre Wachsamkeit."